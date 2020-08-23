مستشار رئيس البرلمان الليبي: بيان المجلس بشأن وقف إطلاق النار تم تجهيزه قبل أسبوع

قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عبد الحميد صافي، إن الدعوة لوقف إطلاق النار ليس بجديدة على المستشار عقيلة صالح، الذي دائمًا ما يؤكد أن الحل السلمي هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة في ليبيا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء السبت، أن بيان مجلس النواب الليبي بشأن وقف إطلاق النار تم تجهيزه قبل أسبوع من إصداره، داعيًا البعثة الأممية بتحمل مسؤولياتها لترجمة مبادرة «إعلان القاهرة» التي دعت إليها مصر، بشكل واضح.

وأكد على ضرورة توزيع الإيرادات النفطية بشكل عادل على الليبيين، قائلًا إن المجال الأمني متروك للقيادة العامة للقوات المسلحة التي تسير وفق رؤى البعثة الأممية في حوار 5+5.

وتابع: «الكرة في ملعب فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، لتنفيذ مبادرة وقف إطلاق النار بجمع السلاح من المليشيات»، مشيرًا إلى أن نصوص بيان وقف إطلاق النار الصادرة عن مجلس النواب الليبي، نتاج لمبادرة «إعلان القاهرة».

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى دورًا كبيرًا في الدفع بالاتجاه السلمي بخصوص الأزمة الليبية، قائلًا إن الشعب الليبي يثمن ويبارك هذه الجهود.

وأُعلن في ليبيا، الجمعة، وقفًا فوريًا للعمليات القتالية وإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، وذلك في بيانين منفصلين من مجلس النواب وحكومة الوفاق في طرابلس، ودعا البرلمان في بيانه إلى طي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، فيما دعت حكومة الوفاق إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم.

وحظى وقف إطلاق النار في ليبيا بتأييد دولي واسع، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية واستعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، فيما رحبت الأمم المتحدة والعديد من الدول بهذه الخطوة.