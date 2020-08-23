وزير التعليم العالي لطلاب الثانوية: «ما تستخسرش مجموعك وفكر في اللي يناسبك»

خالد عبدالغفار: تلقينا إشادات واسعة بنظام التعليم في مصر رغم الظروف التي يعيشها العالم

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأمور منتظمة في تنسيق القبول بالجامعات، وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري، وهناك الآلاف قاموا بتقديم أوراقهم كما هو معتاد.

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن المجاميع مرتفعة في شعبة علمي علوم مقارنة بالعام الماضي، متابعًا: «هذا يُسأل عنه وزير والتربية والتعليم، وإن كان الطلاب لم يمتحنوا في المنهج كاملًا، لأن الدراسة توقفت منذ مارس الماضي».

وأكد أنه تلقى إشادات واسعة بنظام التعليم في مصر وتوقيت الامتحانات وإنجازها رغم الظروف التي يعيشها العالم.

ولفت إلى أن المجموع ليس الأساس في رغبات الالتحاق بالكليات، والأفضل أن يختار الطالب وجهته في مرحلة الدراسة الجامعية، وفقًا لمهارته التي يتميز بها.

وناشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة، قائلًا: «متستخسرش المجموع وفكر وخد وقتك في اختيار الكلية اللي تناسبك وتتماشى مع مهاراتك».

وأشار إلى أن هناك من 20 لـ25 % من الطلاب يرسبون في أول عام لهم بكليات بالقمة لأنهم دخلوها على أساس المجموع فقط.