وزير الاتصالات: تطوير منظومة الشهر العقاري على نحو متكامل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة قامت بجهود مشتركة مع وزارة العدل، تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير منظومة الشهر العقاري.

وأضاف «طلعت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع غير فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن عملية التطوير شملت عدة جوانب، منها زيادة عدد المنافذ التي تقدم الخدمات للمواطنين، وتضم مكاتب البريد والمكاتب التي تشرف عليها إدارات التنمية المحلية، إضافة إلى منصة مصر الرقمية التي على وشك الانطلاق.

وذكر أن المنظومة جرى ميكنتها وتطويرها على نحو متكامل، مؤكدًا أن منظومة الميكنة لا يمكن أن تنجح بدون خطة لتأهيل القائمين عليها، لذا تم تأهيل كوادر بشرية لتناسب هذا التطوير.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وتناول الاجتماع متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية بما في ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقاري بالتعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات.

ووجه الرئيس بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه.