 محمد محسن ناعيا عمه: كانت له معزة خاصة - بوابة الشروق
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محمد محسن ناعيا عمه: كانت له معزة خاصة


نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 11:52 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 11:52 م

نعى المطرب محمد محسن، عمه "خليل" عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلًا: "عمي الحبيب أخو أبي الأكبر، وكبير العائلة، في ذمة الله".

وتابع محسن، معلقًا على صورة نشرها تجمعه هو وزوجته الفنانة هبة مجدي بعمه، "رغم تلاهي السنوات وبُعد المسافات كان دائمًا وأبدًا له معزّة خاصة جًدا وحُب كبير في قلبي، وتعلمت منه الكثير في طفولتي البعيدة، رحمة الله عليه وعلى والدي الغالي".

 

‫عمي خليل الحبيب وأخو أبي الأكبر، وكبير العائلة، في ذمة الله. رغم تلاهي السنوات وبُعد المسافات كان دائماً وأبداً له...

Posted by Mohamed Mohsen on Sunday, August 23, 2020

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