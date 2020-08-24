محمد محسن ناعيا عمه: كانت له معزة خاصة

نعى المطرب محمد محسن، عمه "خليل" عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلًا: "عمي الحبيب أخو أبي الأكبر، وكبير العائلة، في ذمة الله".

وتابع محسن، معلقًا على صورة نشرها تجمعه هو وزوجته الفنانة هبة مجدي بعمه، "رغم تلاهي السنوات وبُعد المسافات كان دائمًا وأبدًا له معزّة خاصة جًدا وحُب كبير في قلبي، وتعلمت منه الكثير في طفولتي البعيدة، رحمة الله عليه وعلى والدي الغالي".