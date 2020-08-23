الشقيقة الكبرى لترامب تصفه بالسياسي الكاذب عديم المبادئ

كشفت تقارير صحفية في الولايات المتحدة، أن ماريان الشقيقة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصفت شقيقها بأنه سياسي عديم المبادئ وارتجالي وكاذب.



وجاءت هذه التصريحات في تسجيل صوتي لماري، ابنة شقيق ترامب، أطلعت عليه صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.



وقالت ماريان ترامب باري، 83 عاما، وهي قاضية اتحادية متقاعدة، حسب هذا التسجيل، إن شقيقها ليس لديه مبادئ، وأدانت التغريدات والأكاذيب الملعونة لشقيقها.



وكشفت في التسجيل أن شقيقها لا يقرأ شيئًا، وهو اتهام شائع في واشنطن، وأضافت أن ترامب دفع لشخص ليجتاز اختبار تأهيل مكانه، وهو الأمر الذي أتاح له الدراسة في كلية علوم الاقتصاد بجامعة بنسلفانيا، وهي كلية وارتون للعلوم المالية.



وكانت ماري قد أوردت هذا الاتهام، في كتاب نشرته في يوليو الماضي، دون أن تذكر المصدر، وهو الاتهام الذي نفاه البيت الأبيض آنذاك.



وكان كتاب ماري الذي يحمل عنوان "أكثر من اللازم دون اكتفاء: كيف خلقت أسرتي أكثر رجل خطورة في العالم"، قد طُرِح في الشهر الجاري بالألمانية.



وحسب "واشنطن بوست" فإن ماري سجلت 15 ساعة لعمتها ماريان لأحاديث من هذا القبيل دون معرفتها، وذكرت الصحيفة أن مثل هذه التسجيلات في ولاية نيويورك جائزة، وقد نشرت "واشنطن بوست" مقاطع من التسجيل على صفحتها الإلكترونية.



ونشر البيت الأبيض رد فعل ترامب على التقرير مساء أمس السبت، حيث قال "كل يوم يظهر شيء مختلف، ومن يعنيه هذا"، ولم يتعرض مباشرة لتصريحات شقيقته لكنه قال إنه يفتقد شقيقه الراحل روبرت، وأضاف أنه سيواصل العمل بجد من أجل الناس في أمريكا.