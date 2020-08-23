عقد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا استثنائيا، معلنًا رصد سفن وفرقاطات عسكرية تركية تتقدم نحو مدينة سرت في وضع هجومي خلال الـ24 ساعة الماضية (أي بعد 48 ساعة فقط من إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا).

وترصد "الشروق" أهم النقاط التي جاءت في المؤتمر الصحفي الاستثنائي، في الآتي:

- المبادرة التي وقعها "السراج" هي للتسويق الإعلامي.

- ثمة تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت.

- خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، رصدنا سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي بوضع هجومي.

- حكومة السراج تقوم باعتقالات بحق المدنيين من دون أي جرم.

- التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار.

- الجيش العربي الليبي جاهز للرد علي أي محاولة للهجوم علي تمركزاته في سرت والجفره.

• جاهزية تامة

وأضاف المسماري، في المؤتمر الصحفي الاستثنائي، أن "مبادرة السراج هي لذر الرماد في العيون وللتسويق الإعلامي فقط"، واعتبر أن مبادرة وقف إطلاق النار هي تضليل للرأي العام وتهدف "للتغطية على نوياهم الحقيقة بشأن الوضع في ليبيا".

وتابع: "الإرهاب يتمدد في ليبيا برعاية دولية"، مشددا مع ذلك على أن "الجيش الوطني الليبي في حالة جهوزية تامة للتصدي لأي هجوم".

وكانت حكومة الوفاق، والبرلمان الليبي، أعلنا في بيانين منفصلين أمس الأول عن وقف إطلاق نار شامل في ليبيا والبدء في الدخول في حوار سياسي وتشكيل مجلس رئاسي جديد.