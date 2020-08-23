عضو بالوفد: إحياء ذكرى زعماء الحزب رسالة لخلود ذكرى المخلصين للوطن

قال طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ 2020، إنه لا يمكن رؤية المشهد بدون إدراك أن هناك حزب واحد تمكن من البقاء والاستمرار لأكثر من 100 عام على الساحة السياسية رغم ما مر به من مشكلات وأزمات وعواصف، لكنه استمر بأفكاره ومبادئه.

وأضاف "تهامي"، أن الحزب مدرسة وطنية كبيرة تخرج منه قيادات كبيرة في أحزاب أخرى، متابعًا: "الوفد هو مكان نتعلم فيه المبادئ والقيم الوطنية أكثر من سعيه نحو مقاعد أو مناصب، وهذه القيم ستبقى لأكثر من 100 عام أخرى".

وأوضح أن إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة رسالة واضحة بأن الذين يخلصون لهذا الوطن تبقى ذكراهم لمئات الأعوام، مشيرًا إلى أن سعد زغلول توفي عام 1927، والنحاس توفي في عام 1965، وفؤاد سراج الدين توفي عام 2000، ولايزال "الوفد" يحتفل بذكراهم، ولايزال المصريون يعتبرون هؤلاء الزعماء بمواقفهم التاريخية هي قمة الصلابة في الدفاع عن هذا الوطن.

ولفت إلى أن النحاس باشا كان أكثر الزعماء الذين تصدوا لجماعات الظلام، وهذه المواقف الوطنية ستظل باقية في سطور تاريخية، فأصبح الحديث عن الوفد مرتبطًا بالقوانين عن العدالة الاجتماعية والعمال والفلاحين وكل الفئات.

وأشار إلى أن سعد زغلول كان أستاذ الثورة وزعيم الوطنية خلال المرحلة الماضية، لاسيما أنه كان رجلًا وطنيًا من الطراز الأول تعلم تعليمًا جيدًا رغم توسط حال أسرته، ووصل إلى فرنسا نتيجة تفوقه، وعمل بالمحاماة ثم قاضيا ثم وزيرًا، وكل ذلك لم يمنعه من الانشغال عن القضية الوطنية وخروج مصر من عباءة الاحتلال الإنجليزي، مؤكدًا أن بعد الثورة كان لسعد باشا زغلول مشروع لدولة مصرية مدنية.