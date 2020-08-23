وزير الخزانة الأسترالي: أكثر من نصف العاملين التاركين لوظائفهم عادوا إليها

قال وزير الخزانة الأسترالي، جوش فريدينبرج أن أكثر من نصف الاستراليين الذين فقدوا وظائفهم أو تم الاستغناء عنهم في بدء وباء فيروس كورونا وعددهم 1.3 مليون استرالي، عادوا إلى عملهم، على الرغم من أن إغلاق الحدود بين الولايات يعرقل عملية الانتعاش، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وأضاف الوزير في بيان مساء اليوم الأحد، أن حوالي 700 ألف شخص حصلوا على عمل بشكل فعلي منذ إبريل الماضي.



وقال إن معدل البطالة في استراليا سيظل أعلى من 13 بالمئة في الأشهر المقبلة، بارتفاع عن 9ر9 بالمئة، حيث فقد 450 ألفًا عملهم في أغسطس وسبتمبر، ومعظم تلك الوظائف في ولاية فيكتوريا.



من جهة أخرى، وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أستراليا إلى 24 ألفًا و602 إصابة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الأحد، بالتوقيت المحلي لمدينة سيدني، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 485، في حيت تعافي من المرض 18 ألفًا و757 شخصًا.



وأعلنت أستراليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 29 أسبوعًا.