شركة «بايت دانس» الصينية تعلن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية

أعلنت شركة "بايت دانس" الصينية، مالكة منصة مقاطع الفيديو الشهيرة (تيك توك)، اليوم الأحد، أنها سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية لحماية حقوقها ومصالحها، وذلك بعد إصدار الإدارة الأمريكية أمرا تنفيذيا يحظر أي تعاملات أمريكية معها.



وذكرت الشركة -في بيان اليوم- أنه "خلال العام الماضي، سعينا بجدية للتواصل مع حكومة الولايات المتحدة وقدمنا حلولا بشأن شواغلها، لكن الإدارة الأمريكية تجاهلت الحقائق، وخالفت الإجراءات القانونية اللازمة، وحاولت إقحام نفسها في المفاوضات بين الشركات الخاصة".



وأضافت الشركة "لضمان عدم تجاهل حكم القانون، ولضمان المعاملة العادلة لشركتنا والمستخدمين، نعلن أننا سنرفع دعوى قضائية رسميا لحماية مصالحنا"، مشيرة إلى أن الدعوى سترفع يوم غد الاثنين.



من جهتها، أشارت شركة (تيك توك - TikTok) للتواصل الاجتماعي ومشاركة الفيديوهات القصيرة، التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا لها، إلى أن الشركة ليس لديها خيار سوى تحدي الأمر التنفيذي من خلال النظام القضائي.



واتهمت السلطات الأمريكية تطبيق (تيك توك) بإساءة استخدام البيانات من المستخدمين الأمريكيين منذ العام الماضي، لكن الشركة تؤكد أن بياناتها الأمريكية محفوظة في البلاد.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع أمرا تنفيذيا في 6 أغسطس الحالي، يحظر جميع التعاملات مع (بايت دانس)، حيث حدد 45 يوما لبدء التنفيذ.



كما وقع في الـ14 من الشهر نفسه أمرا تنفيذيا آخر يمنح (بايت دانس) 90 يوما لبيع أو تفكيك (تيك توك) في الولايات المتحدة.