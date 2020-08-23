وزيرة الصحة: نعمل على علاج 250 ألف مواطن سوداني من فيروس «C»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة أقامت جسرًا طبيًا مكون من خمس طائرات لمساعدة الأشقاء في السودان، موضحة أن الشحنات كانت تحمل «ألبان أطفال وأدوية ورش».

وأضافت «زايد» خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الوزارة تعمل على مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي في تسع دول منهم السودان، ذاكرة أن الوزارة تعمل حاليًا على 250 ألف مواطن سوداني لعلاجهم من فيروس «c».

وأوضحت أن مساعدات الوزارة للسودان لا تقتصر على تقديم الأدوية فقط، بل تجهيز المعامل والقوى البشرية للتدريب، إضافة إلى الغسيل الكلوي ونظارات الأطفال والاحتياجات الطبية الأخرى، مضيفة أن مبادرة رئيس الجمهورية حققت نجاحًا كبيرًا في العديد من الدول.

وأكدت أن الدعم كان لابد أن يكون في شكل مؤسسي، مشيرة إلى عمل صندوق مخاطر، لمنح التعويضات للأسر التي فقدت ذويها في جائحة كورونا من الأطقم الطبية أو المصابين؛ تم إقراره كقانون في البرلمان.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن الجيل الحالي من الأطقم الطبية أصبح نموذجًا وقدوة حسنة للأجيال القادمة في المجال الطبي.