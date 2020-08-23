قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الدولة تنتظر لقاحات كورونا لتجربتها أولًا من أجل معرفة مدى فعاليتها وأمانها قبل تعميمها.

وأضافت «العسال» خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هناك سبقًا في اللقاحات من قبل العديد من الدول، مثل اللقاح الصيني والروسي والإنجليزي، متابعة: «في انتظار النتائج».

وذكرت أن «الأمور تحت السيطرة إلى حد كبير، لكن لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يتدهور الوضع»، مضيفة أن تجارب العلاج بالبلازما لم تفشل، لكن اللجنة لا تخرج أي نتائج قبل التأكد منها نهائيًا.

وأوضحت أن النتائج النهائية للعلاج بالبلازما ستُنشر خلال الأسبوع المقبل، مستطردة: «هناك تصورًا لتجربة أخرى ستعمم بطريقة مختلفة.. التجارب مستمرة ولم تفشل أي منها حتى الآن».

وأكدت أن الدولة مازالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأمر يتوقف على المواطنين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.