استدعاء البرلمان الأيرلندي من عطلته بسبب انتهاك ساسة بارزين قيود كورونا

من المقرر استدعاء البرلمان الأيرلندي من عطلته في وقت مبكر، مع تصاعد الغضب الشعبي اليوم الأحد، بسبب انتهاك ساسة كبار قيودًا تتعلق بفيروس كورونا.



وطالب قادة المعارضة باستدعاء البرلمان مبكرًا، بعد أن اتضح الخميس الماضي، انتهاك شخصيات حكومية بارزة ومفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فيل هوجان، القيود من خلال حضور عشاء لنادي جولف مع أكثر من 80 شخصًا.



وألقى حضور العشاء بظلال من الشك على موقف مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، الذي سوف يقود مفاوضات التجارة الحرة مع بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.



وقال متحدث باسم الحكومة لهيئة الإذاعة الأيرلندية، أمس السبت، إن رئيس الوزراء ميشيل مارتن ونائبه ليو فارادكار، طلبا من المفوض النظر في موقفه.



واستقال وزير الزراعة دارا كاليري من منصبه يوم الجمعة، إلى جانب نائب رئيس مجلس الشيوخ، جيري بوتيمر، بسبب حضورهما العشاء.



وكان كاليري قد أمضى 37 يومًا فقط في المنصب قبل الاستقالة، إذ حضر ما لا يقل عن 80 شخصًا العشاء في أحد الفنادق غربي أيرلندا، بعد لعب الجولف يوم الأربعاء الماضي.