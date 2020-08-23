المسماري: معركة سرت قد تندلع في أي لحظة

قال المتحدث الرسمي باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن معركة سرت قد تندلع في أي لحظة، وذلك في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الأحد.

وكان «المسماري»، قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن هناك فرقاطات وسفن حربية تركية تتجه نحو سرت وتتخذ وضعًا هجوميًا.

وأشار إلى التوقع بأن القوات التي تحشدها تركيا والمليشيات المسلحة تنوي الهجوم على وحدات الجيش الليبي في سرت والجفرة للتقدم لمنطقة الهلال النفطي، مؤكدًا أن القوات المسلحة الليبية في وضع قتالي، وستواجه أي عمل عدائي بالقوة الضاربة.