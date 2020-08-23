 «التاسعة» يسلط الضوء على نموذج للتحدي.. معلمة تدير مقهى والدها.. وتؤكد: المرأة تستطيع العمل في أي مجال - بوابة الشروق
الأحد 23 أغسطس 2020 7:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

«التاسعة» يسلط الضوء على نموذج للتحدي.. معلمة تدير مقهى والدها.. وتؤكد: المرأة تستطيع العمل في أي مجال

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
هدى أمين
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 6:28 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 6:28 ص
سلط برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي الضوء على نموذج للتحدي رغم العادات والتقاليد، لمعلمة تدير مقهى والدها بعد مرضه.
وقالت نعمة أبو اليزيد، معلمة تدير مقهى والدها بعد مرضه، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، إن المرأة تستطيع العمل في أي مجال، مؤكدة أنها تدير المقهى بشكل جيد.
وعند توجيه «الإبراشي» السؤال لها حول ما إذا كانت تتعرض لانتقادات تتعلق بالعادات والتقاليد جراء عملها بالمقهى، أشارت إلى أنه لم يحدث ذلك، معقبة: «حتى لو قالولي حاجة، طالما الإنسان بيتعامل باحترام بيثبت وجوده في أي مجال».
وذكرت أنها تقدمت للحصول على إجازة من العمل بالمدرسة لمساعدة والدها في المقهي، مشيرة إلى التزامها بالضوابط الاحترازية والوقائية في المقهى لمواجهة كورونا.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك