سلط برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي الضوء على نموذج للتحدي رغم العادات والتقاليد، لمعلمة تدير مقهى والدها بعد مرضه.

وقالت نعمة أبو اليزيد، معلمة تدير مقهى والدها بعد مرضه، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، إن المرأة تستطيع العمل في أي مجال، مؤكدة أنها تدير المقهى بشكل جيد.

وعند توجيه «الإبراشي» السؤال لها حول ما إذا كانت تتعرض لانتقادات تتعلق بالعادات والتقاليد جراء عملها بالمقهى، أشارت إلى أنه لم يحدث ذلك، معقبة: «حتى لو قالولي حاجة، طالما الإنسان بيتعامل باحترام بيثبت وجوده في أي مجال».

وذكرت أنها تقدمت للحصول على إجازة من العمل بالمدرسة لمساعدة والدها في المقهي، مشيرة إلى التزامها بالضوابط الاحترازية والوقائية في المقهى لمواجهة كورونا.