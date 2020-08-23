 قيادي سابق بالإخوان: الخلافات بين أعضاء التنظيم داخل السجن كانت كبيرة جدا - بوابة الشروق
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قيادي سابق بالإخوان: الخلافات بين أعضاء التنظيم داخل السجن كانت كبيرة جدا

هديل هلال
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 2:05 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 2:05 ص

قال المفكر مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن الخلافات بين أعضاء التنظيم داخل السجن كانت كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان يعاني من خلاف واضطهاد قبل موته.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، أنهم «كانوا يبعدون الضرب عن القيادي الإخواني محمد بديع، في الفترة الأخيرة التي قضاها بالسجن مع الإخوان لمدة ثلاث سنوات».

وذكر أن أحد كبار الإخوان تسبب في مشاجرة داخل السجن؛ بسبب دخول أحد المشروبات الغازية التي لا تحوى كحولًا.


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