تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى من امتحان الدور الثاني لمادة اللغة الأجنبية الثانية

أدى 4 طلاب اليوم الأحد، امتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء في مادة اللغة الأجنبية الثانية وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.



وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، قبل وبعد أداء الامتحانات اليوم، وجرى قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات.



وأوضح أن 4 طلاب فقط أدوا الامتحانات، بواقع 3 طلاب بلجنة مدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ، وطالب بلجنة مدرسة على بن أبي طالب بمدينة دهب.



وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقِ شكاوى بشأن امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية، ولم يجرِ رصد أي مخالفات داخل اللجان.



يذكر أن إجمالي الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بمحافظة جنوب سيناء 111 طالبًا وطالبة في جميع المواد موزعين على 6 لجان على مستوى الإدارات التعليمية.