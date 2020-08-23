طالب علماء -في مقال مشترك بدورية البحوث البيئية- بإيقاف أنشطة الرش العام للحدائق العامة بالمعقمات، بعد التأكد من أن تلك المعقمات لها أثر سام على الحيوانات؛ ما يعرض النظام البيئي للخطر.

ويقول دونجمين لي مشرف البحث المنشور بالدورية البيئية، لقناة "ناشونال جيوجرافيك"، إن المواد المستخدمة لتعقيم الحدائق والمتنزهات على غرار الهايبوكلور والكلورين وغيرها تؤدى لانتشار السموم بين الحيوانات عبر السلسلة الغذائية.

ويستند البحث البيئي لتجربة مدينة شونجوينج الصينية مع رش الحدائق بالمعقمات والذى تسبب في فبراير الماضى بقتل 135 حيوانا من 17 نوعا مختلفا.

كما أفادت قناة "10" لولاية فلوريدا الأمريكية، بأن جزيرة بريكلى كى شهدت أعراض تسمم على الكلاب الأليفة تضمنت القيء عند استنشاق رائحة المعقمات، وذلك بعد قيام إدارة المدينة بانتهاج رش الحدائق العامة بالمعقمات.

ويشير الخبراء لأن قدرة المواد المستخدمة في تعقيم الأسطح والتى تقوم بتدمير الجدران الخلوية للفيروسات تكفى أيضا لإحداث أضرار بالجدران الخلوية للكائنات الحية مثل الإنسان والحيوان.

وقد نصحت منظمة الصحة العالمية، مايو الماضي، بالحد من رش الأسطح في الشوارع والحدائق لعدم جدوي ذلك النشاط مقارنة بأضراره الصحية وذلك بعد انتشار ظاهرة رش الأسطح في الأماكن العامة بالمعقمات في دول مثل الصين وفرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية بينما كان من تلك الدول من مارس ذلك النشاط بشكل مكثف مثل إندونيسيا التي استخدمت الطائرات المسيرة لرش المنازل بالمعقمات بينما استخدمت إحدى القرى الإسبانية الجرارات لإغراق الأراضى الزراعية بالمعقمات.