بلجيكا تحيي ذكرى فتاتين تعرضتا للخطف والقتل قبل 25 عاما

تحيي بلجيكا اليوم الأحد ذكرى فتاتين تعرضتا للخطف قبل 25 عامًا وعثر على جثتيهما بعد ذلك بعام واحد، في قضية تسببت في صدمة للبلاد.



وأقيمت مراسم صباح اليوم الأحد في مدينة هاسيلت شرقي البلاد، والتي كانت تنتمي إليها آن مارشال 17 عامًا، وإيفجي لامبريكس 19 عامًا.



واختفت الفتاتان ليلة 22 أغسطس 1995، وصدر الحكم بحق البلجيكي مارك دوترو بعد إدانته باختطافهما بعد ذلك بعقد تقريبا.



ونُقل عن عمدة هاسيلت، ستيفن فانديبوت، قوله خلال المراسم: "علينا أن نحتفظ بهذا في ذاكرتنا الجماعية".



وقال: "من المهم أن نبقى متذكرين هذا الحادث الرهيب ونتمنى ألا يتكرر ذلك مرة أخرى".



وتم العثور على فتاتين أخريين على قيد الحياة في منزل دوترو، مع العثور على جثتين أخريين.



وخلال مراسم إحياء الذكرى، دعا والد الضحية آن، بول مارشال، وسائل الإعلام إلى إظهار الرعاية وضبط النفس وعمل التقارير عند الضرورة فقط.



وبسبب القيود المرتبطة بوباء كورونا، تمكن الجمهور فقط من متابعة المراسم عبر الإنترنت، بدلا من الحضور شخصيا.



ووصفت والدة آن، بيتي كولب، الألم الذي تشعر به كلما سمعت عن حالات مماثلة، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية.



ونقلت وسائل إعلام محلية عنها قولها "في كل مرة يختفي فيها شخص ما، يعود الألم، على سبيل المثال قضية مادي ماكان، أحتاج لأن أتابع القضية وآمل أن يتلقى الناس في يوم من الأيام أخبارا جيدة".