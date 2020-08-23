فوضى على الحدود بين سلوفينيا والنمسا مع فرض فيينا قواعد جديدة لمواجهة كورونا

ظل المصطافون العائدون إلى بلادهم أكثر من 12 ساعة على الحدود بين سلوفينيا والنمسا حتى صباح اليوم الأحد، بعد أن فرضت حكومة فيينا ضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق بالدخول للحد من وباء فيروس كورونا.

وكان قد تم فرض نظام جديد أمس السبت، بسبب زيادة الإصابات في كرواتيا.

وجميع المسافرين، الذين كانوا في كرواتيا ويرغبون في السفر عبر النمسا للوصول إلى أوطانهم يجب أن يسجلوا الآن لدى السلطات الصحية على الحدود.

وتم ضبط بعض المصطافين الذين لم يستوفوا القواعد الجديدة.

وقال أحد المسافرين الألمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه بذل جهدا في البحث على الانترنت عن سياسات سفر جديدة محتملة، قبل أن يبدأ رحلة عودته من كرواتيا.

وعن قاعدة المرور الجديدة قال "لم نر ذلك في أي مكان آخر".

وأضاف أنه قضى 14 ساعة في الازدحام المروري قبل دخول النمسا.

وقالت الشرطة النمساوية المحلية، إن الخط الساخن التابع لها تلقى مكالمات هاتفية من مسافرين غاضبين طوال الليل.