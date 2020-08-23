المسماري: مبادرة السراج بشأن وقف إطلاق النار «ضحك على الذقون»

قال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن هناك فرقاطات وسفن حربية تركية تتجه نحو سرت وتتخذ وضعا هجوميًا.

وأبدى عن تعجبه خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الأحد، متسائلًا: «هل هذا الحشد العسكري لوقف إطلاق النار؟».

وتابع: «مبادرة فايز السراج بشأن وقف إطلاق النار، هي فقط مبادرة للتسويق الإعلامي، وضحك على الذقون»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى التوقع بأن القوات التي تحشدها تركيا والمليشيات المسلحة تنوي الهجوم على وحدات الجيش الليبي في سرت والجفرة للتقدم لمنطقة الهلال النفطي، مؤكدًا أن القوات المسلحة الليبية في وضع قتالي، وستواجه أي عمل عدائي بالقوة الضاربة.

وأُعلن في ليبيا، الجمعة، وقفًا فوريًا للعمليات القتالية وإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، وذلك في بيانين منفصلين من مجلس النواب وحكومة الوفاق في طرابلس، ودعا البرلمان في بيانه إلى طي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، فيما دعت حكومة الوفاق إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم.

وحظى وقف إطلاق النار في ليبيا بتأييد دولي واسع، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية واستعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، فيما رحبت الأمم المتحدة والعديد من الدول بهذه الخطوة