يواصل قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم الجزء الرابع من برنامج "عودة الروح" لشهر أغسطس، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء 25 أغسطس الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مشاركة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

ويشارك البيت أيضا عقب انتهاء الأوبريت، بالعرض المسرحى "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد، البطولة للفنانين "رامي الطمباري، محمود الزيات، عبير الطوخي، خالد محايري"، بالاشتراك مع الفنانين "أسامة جميل، محمود خلفاوي، غادة صفوت، علي أيمن"، تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، إخراج عادل بركات.

ويحرص القطاع باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيها.