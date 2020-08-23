برلماني: خط السكة الحديد الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط سيكون شريان اقتصادي

قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة أقرت في السابق مشروع إنشاء خط السكة الحديد الذي سيربط بين العين السخنة وأكتوبر والعلمين، حيث سيصل البحرين الأحمر والمتوسط ببعضهما.

وأضاف خلال حوار لبرنامج «مساحة حرة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن خط السكة الحديد الذي سيربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، سيكون شريان اقتصادي مفيد جدًا للصناعة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن طريق الظهير الصحراوي للعلمين به الكثير من المستخرجات التي من الممكن أن تستخدم في صناعات تحويلية.