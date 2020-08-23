عضو الأعلى للشؤون الإسلامية: من يذهب إلى المسجد وهو يشك في إصابته بكورونا معاقب

هنأ عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الجميع بقرار عودة صلاة الجمعة للإقامة في المساجد، مشيرًا إلى وجوب صلاة من يشك في إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في المنزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن الذي يشك في إصابته بكورونا إذا ذهب إلى المسجد فهو معاقب، مناشدًا من يخشَ التسبب في الأذى لغيره الصلاة في بيته.

وقال إن الإجراءات الاحترازية المتبعة بصلاة الجمعة نفس الإجراءات المتبعة بالنسبة للأوقات العادية، مؤكدًا التزام المصلين داخل المساجد، خلال الخمسة أسابيع الماضية.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن وزارة الأوقاف لديها آلية في متابعة تنفيذ القرارات، متابعًا أنه «أمر في غاية الأهمية لتصحيح أي خطأ يحدث في هذا المسار وهو مسار الحفاظ على حياة الناس».

وأوضح أن وقت الخطبة يبدأ من وقت قرآن الإذاعة وينتهي بعد صلاة الجمعة، مستطردًا أن مدة الخطبة لا تتعدَ لعشر دقائق، فضلًا عن أن العشر دقائق كافية لإيصال الرسائل الهامة.

وأكد أن العامل الرئيسي في ضبط صلاة الجمعة هو الوعي الموجودة في المسجد، قائلًا إن المسجد سيتعرض إلى الغلق الجزئي أو الكلي لو خرج عن السيطرة فيما يتعلق بالتباعد والكمامة والمصلية الخاصة.