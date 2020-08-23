عمرو أديب: الغريب إن أول ما نكسب الماتش مصر كلها تدور على مبررات لهزيمه الأهلي

على الإعلامي عمرو أديب على فوز الزمالك على الأهلي بمباراة القمة التي جمعت بينهما، أمس السبت، قائلًا: «الغريب يا سادة إن أول ما نكسب الماتش مصر كلها تدور على مبررات لهزيمه الأهلي، وأنه لو كان مين موجود كانوا حيكسبوا ولو مين كان فورمه كانوا حيسيطروا».

وأضاف «أديب» خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء أمس السبت، «محدش خالص يجيب سيرة إن البطل اتهزم علشان سبب واضح: إن الزمالك كان أحسن وأقوى وأجمد وأحرف وزمااااااااالك».

وحقق الزمالك فوزًا مستحقًا على الأهلي 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة، ضمن الجولة 21 لبطولة الدوري.

وتقدم الزمالك بهدف سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13، ثم تعادل ياسر إبراهيم للأهلي في الدقيقة 62، ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 71، قبل أن يختتم أسامه فيصل أهداف الزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.