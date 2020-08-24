الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الموافقة لاستخدام لقاح فايزر - بيونتك المضاد لكورونا

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة التامة للقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد من تطوير شركتي "فايزر - بيونتك" الأمريكية/الألمانية لتصنيع الدواء.

وذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الاثنين، أن الموافقة جاءت بمنح اللقاح للأشخاص البالغين من العمر 16 عامًا فما فوق؛ ليعد أول لقاح مضاد لـ(كوفيد-19) يتم منحه الموافقة التامة من الإدارة.

وأشارت القناة إلى أن اللقاح كان قد تم بالفعل توزيعه في الولايات الأمريكية بموجب ما يسمى "ترخيص الاستخدام الطارئ" إلى جانب لقاحي "موديرنا" و"جونسون آند جونسون"، غير أن أكثر من 18 مليون شخص أمريكي لم يتلقوا حتى الجرعة الأولى منه.

وأوضحت أن خطوة منح "الموافقة التامة" جاءت بسرعة ملحوظة، خاصة وأنه تم بدء التجارب السريرية للقاح منذ نحو 13 شهرًا، وليس سنوات.. مشيرة إلى أنه من المتوقع إحداث تغيير كبير ليفتح الباب أمام مزيد من الفروض للتحصين ضد الفيروس، وتشجيع الأشخاص لتلقي اللقاح، والسماح لشركة "فايزر" للإعلان عن اللقاح، كذلك تشجيع الأعمال والمدارس والمطاعم وأماكن إقامة الحفلات بفرض تلقي اللقاح.