وزير أفغاني يتحول لعامل توصيل طعام في ألمانيا

قالت صحيفة "فولكسزيتونغ" الألمانية، إن وزير الاتصالات والتكنولوجيا الأفغاني السابق سيّد أحمد سادات، يعمل كعامل توصيل الطعام على متن دراجة هوائية في مدينة لايبزيغ الألمانية.

وذكرت الصحيفة أنّ سادات انتقل إلى لايبزيغ في شهر ديسمبر من عام 2020، بعد تخليه عن الحقيبة الوزارية في أفغانستان.

وأضافت الصحيفة أنّ سادات بدأ العمل مع إحدى الشركات المتخصصة في إيصال طلبات الطعام، بعد أن أنفق كل ما بحوزته من مال.

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل بعد دخولها العاصمة الأفغانية كابول مؤخرا، في نفس الوقت الذي قدموا فيه الوعود للمجتمع الدولي بحفظ حقوق الشعب وخاصة المرأة، لكن الشواهد الحية تشير لعكس ذلك.

وشهد مطار العاصمة كابول، تبادل إطلاق نار بين القوات الأجنبية الموجودة فيه وعناصر من حركة طالبان ما أدى لوفاة عنصر منهم، يأتي ذلك في ظل فرض سيطرة الحرمة على المطار وإعاقة الطرق الموصلة إليه بما يمنع حركة إخلاء المواطنين الفارين من بطش الحركة لخارج البلاد، في ظل وعود هشة بين أمريكا وطالبات بتعهد الأخيرة عدم التعرض للمواطنين أو إعاقة عمليات الإجلاء.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أعلن سفره خارج البلاد ما مثل سقوط سريع وسهل للعاصمة في يد الحركة، وحركة فوضى ضربت مطار كابول بسبب تكدس الفارين من بطش الحركة في مشهد أسمته الصحف العالمية بـ"الهروب الكبير".