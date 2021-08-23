البنك الدولي يخصص 300 مليون دولار لتحسين شبكات الطرق الريفية في تنزانيا

وقع البنك الدولي والحكومة التنزانية اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لدعم خطة تنزانيا الرامية إلى النهوض بمستوى الطرق الريفية في جنوب ووسط وشمال شرقي تنزانيا.

وأشارت وزارة التخطيط التنزانية - في بيان لها اليوم الاثنين- إلى أن الاتفاقية وقع عليها المديرة الإقليمية للبنك الدولي في تنزانيا مارا ورويك ووزير المالية والتخطيط التنزاني مويجولو نشيمبا.

وبموجب الاتفاقية يقوم البنك الدولي بتوفير 300 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ خطة الحكومة التنزانية "RISE") طرق الإدماج والفرص الاجتماعية – الاقتصادية (التي تستهدف مد العديد من الطرق الريفية في جنوب ووسط وشمال شرقي تنزانيا، وتقدر كلفتها بنحو 350 مليون دولار أمريكي).

وأوضحت الوزارة - في بيانها - أن المشروع يشمل "شق 535 كيلومترا من الطرق بما يمكن سكان المناطق الريفية في 6 مقاطعات من الحصول على طرق جيدة"، فضلا عن تأهيل شبكة طرق بطول 135 كيلومترا في المقاطعات الست أيضا.

ووفقا للبنك الدولي، فإن هذا المشروع يهدف إلى "تحسين الوصول إلى الطرق الريفية وإتاحة إمكانية الحصول على فرص عمل في بعض المناطق الريفية وتعزيز قدرات الإدارة المستدامة للطرق الريفية عبر دمج المجتمعات الريفية".