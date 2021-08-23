مدرب سيراميكا: كارتيرون لا يدرك قيادته للزمالك ومندهش من حديثه

أكد هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أنه مندهش من تعليق باتريس كارتيرون نظيره في الزمالك على أحداث المباراة التي جمعت الفريقين.

ورد شعبان على تصريحات كارتيرون عبر قناة صدى البلد، والتي أشار خلالها المدرب الفرنسي إلى وجود اختلاف كبير في أداء سيراميكا كليوباترا خلال لقاء الزمالك مقارنة بمواجهة الأهلي.

وقال شعبان: "اندهشت من تعليق كارتيرون، يبدو أنه لا يدرك أنه يقود نادي الزمالك وبالتالي كل الفرق التي تواجهه لها دوافع كبيرة وتقدم أفضل شيء خلال مثل هذه المباريات".

وأكمل: "لعبنا أمام الأهلي بمنتهى القوة ولكن أحداث المباراة كانت متسارعة وضدنا وبالتالي لم نقدم مستوانا المعهود خلالها، دخل مرمانا هدف مبكر وحارسنا عامر عامر تعرض للطرد".

وأضاف: "خلال هذه المباراة كان هناك تغيير في الجهاز الفني بالإضافة إلى غيابات بالجملة في صفوف الفريق، المستوى الذي ظهرنا به أمام الزمالك هو الطبيعي لنا".

واختتم: "في لقاء الزمالك الأخير احتسبت ضدنا ركلة جزاء، ما زلت أشاهدها حتى الآن وأتمنى أن أصدق قرار الحكم باحتسابها".