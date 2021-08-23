ولاية استرالية تفرض 35 ألف دولار كغرامات تتعلق بكورونا بعد قداس غير قانوني بكنيسة

فرضت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية غرامات بلغت قيمتها 35 ألف دولار أسترالي (25 ألف دولار أمريكي) على أشخاص حضروا قداسا في كنيسة ليلة الأحد في قلب المناطق الساخنة التي يتفشى بها كوفيد-19 بسيدني في انتهاك للأوامر الصحية.

وتم فرض غرامة على ثلاثين شخصا من رواد الكنيسة بقيمة 1000 دولار لكل منهم بعد حضورهم موعظة مسائية في بلاكتاون، في ويسترن سيدني الكبرى، كما تم تغريم الكنيسة 5000 دولار أخرى.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين إنه بعد تلقي بلاغات بشأن احتمال انتهاك مجموعة من المصلين للأوامر الصحية، حدد الضباط موقع مجموعة من حوالي 60 شخصا من بالغين وأطفال يحضرون موعظة داخل مبنى.

وشارك في القداس أشخاص من مناطق أخرى مختلفة في سيدني الكبرى بما في ذلك كانتربري-بانكستاون وفيرفيلد وليفربول، وكلها تعتبر "مناطق مثيرة للقلق" وتخضع لقيود أكثر صرامة من باقي أنحاء الولاية.

ودخل حظر التجول الليلي حيز التنفيذ في تلك المناطق اليوم الاثنين في الوقت الذي دخلت فيه ولاية نيو ساوث ويلز يومها الثالث على التوالي الذي تسجل فيه أعداد إصابات بكوفيد-19 تزيد عن 800 حالة.

وأعلنت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان يوم الجمعة الماضي تمديد الإغلاق في منطقة سيدني الكبرى حتى نهاية أيلول/سبتمبر وذلك بعد أن كانت تخضع للإغلاق لأكثر من ثمانية أسابيع.

ويخضع المواطنون لأوامر بالبقاء في المنزل باستثناء الخروج للضرورة مثل العمل والمواعيد الطبية ولأسباب تتعلق بالرعاية وشراء السلع الأساسية والتمارين الرياضية في الهواء الطلق.

وسجلت نيو ساوث ويلز 74 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ 16 حزيران/يونيو الماضي، عندما تم الإبلاغ عن أول إصابة خلال موجة التفشي الحالية. وارتفع إجمالي عدد ​الاصابات في التفشي الحالي إلى 13022 حالة.