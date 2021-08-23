المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: 3 دروس مستفادة من سقوط أفغانستان

الاحتفاظ بوجود عسكري محدود.. وضع إطار زمني للالتزامات الخارجية.. والتوازن في عملية تحديث الجيوش

اعتبر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن الأوروبيين لم يكونوا أبدًا جادين بشأن أفغانستان، موضحا أن هناك دروس مستفادة يمكن استخلاصها من كارثة أفغانستان التي يمكن أن تكرر نفسها قريبًا في بلدان أخرى مثل الصومال.

واستعرض المجلس في تقرير له ثلاثة دروس مستفادة من سقوط أفغانستان في يد حركة طالبان، حيث تمثل الدرس الأول في أن الوجود الأجنبي المحدود للغاية، جنبًا إلى جنب مع الدعم الجوي الوثيق للقوات الحكومية الأفغانية، أبقى طالبان في مأزق لعدة سنوات وخلق حالة من الجمود.

وأوضح التقرير، أن الوجود العسكري الأجنبي المحدود يمكّن الجيش الهش من الصمود، وهو نموذج يجب على الأوروبيين دراسته وربما تكراره في منطقة الساحل الأفريقي.

أما الدرس الثاني، بحسب التقرير، فيتعلق بما حدث من خطأ في الجهود الأمريكية لبناء الجيش الأفغاني، فجيوش الدول الغنية - ولا سيما الولايات المتحدة - لا تعرف كيف تجد التوازن الصحيح بين تحديث جيوش الدول الفقيرة وضمان استدامة هذا التحديث.

وذكر التقرير أن الجيوش المتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعتمد على نظام دعم تكون فيه كتائب المشاة مجرد رأس الحربة.

وأوضح أن المكونات الأساسية لنظام الدعم تشمل الوعي بالأوضاع من خلال معلومات الاستخبارات، وسلاسل لوجستية معقدة ومكلفة، بالإضافة إلى قدرات طبية سريعة، فضلا عن دعم جوي وثيق.

وأضاف التقرير، أنه عندما تحظى القوات المحلية بدعم قوة استطلاع غربية، كما كان الحال في أفغانستان لسنوات عديدة، فإن هذه القدرات توفر لها ميزة كبيرة ولكن إذا سحب الحليف الغربي هذا الدعم، تجد نفسها ضعيفة وغير مستعدة نظرا لفقدانها القدرة على العمل بشكل مستقل.

ويتعلق الدرس الثالث من التجربة الأفغانية، بالإطار الزمني للالتزامات الأجنبية، حيث يمنح الدعم الخارجي للجيش الهش، الدول المساحة والوقت اللذين تحتاجهما لتغيير المجتمع.

ونوه التقرير إلى أن جوانب كثيرة في أفغانستان تغيرت إلى الأفضل، على عكس ما يقوله الكثيرون حاليا.

وخلص المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن أي استراتيجية خروج تعتمد على استعداد جنود الجيش الوطني للتضحية بأرواحهم من أجل بلد يثقون بقيادته، فإذا ما كانوا يشتبهون في سعي قادتهم وراء مصالحهم الشخصية أو العرقية، فإن الانهيار ممكن دائمًا حتى بعد عقود من الجهد.

وأوصى المجلس أوروبا بالاستعداد لمشاركات عسكرية خارجية محدودة ولكنها مستمرة، ومراقبة السياق السياسي لهذه المهمات، وعدم إغفال أن توطيد الوضع السياسي أمر حيوي للنجاح على المدى الطويل.