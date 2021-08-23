عدد أعضاء حزب الخضر في ألمانيا يسجل رقما قياسيا يتجاوز 120 ألف عضو

تجاوز عدد أعضاء حزب الخضر في ألمانيا الآن 120 ألف عضو مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا، وفقا لما علمته وكالة الأنباء الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأظهرت أحدث الأرقام التي جمعها الحزب أن الخضر لديه ما مجموعه 120181 عضوًا حتى يوم الأحد.

يشار إلى أن الحزب في نهاية تموز/يوليو الماضي كان لديه 119444 عضوا، بينما كان بالحزب قبل ستة أشهر 108390 عضوا.

وفي عام 2017، بلغ عدد أعضاء حزب الخضر حوالي 65 ألف عضو، ومنذ ذلك الحين يزداد عدد أعضاء الحزب بشكل مطرد.

ويأمل المدير الإداري الاتحادي لحزب الخضر ميشائيل كيلنر أن يوفر النمو الحالي "الكثير من الرياح المواتية لحملتنا الانتخابية".

وأضاف كيلنر أن كل إضافة "تعني المزيد من الدعم في الحملة الانتخابية ، وفي الموائد المستديرة، وفي اللقاءات العائلية أو عبر الإنترنت".

وأرجع كيلنر هذا النمو إلى حقيقة أنه بمناصرة الخضر "لحماية المناخ والعدالة الاجتماعية وأوروبا القائمة على التضامن شكل أكبر" يضعون أصابعهم على نبض العصر الحالي.

ودخل حزب الخضر البيئي لأول مرة البرلمان الاتحادي "البوندستاج" في عام 1983. وتطور الحزب الاحتجاجي السابق إلى حزب سياسي مؤسس شارك في كل من حكومات الولايات والحكومات الاتحادية.

وقبل خمسة أسابيع من الانتخابات الاتحادية، تظهر استطلاعات الرأي أن حزب الخضر سيحصل على حوالي 17 %من الأصوات، ويأتي خلف كل من الحزب المسيحي الديمقراطي (مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، والحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الذين تصل نسبتهما في الاستطلاعات 22 % ، وفقًا لمسح نشره يوم الأحد معهد "إنسا" لأبحاث الرأي.