وزير الصحة الدنماركي: ندرس الوقت المناسب لاعطاء جرعات تنشيطية من لقاح كورونا

أعرب وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيكه اليوم الاثنين عن توقعاته أن يتم اعطاء جرعة تنشيطية ثالثة من لقاح كورونا للمواطنين في مرحلة ما في المستقبل، في الوقت الذي تدرس فيه دول العالم مدى الحاجة إلى اعطاء جرعات تنشيطية من اللقاح للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

وقال هيونيكه إن السلطات الصحية في الدنمارك تدرس موعد إعطاء الجرعات التنشيطية.

وذكرت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن أنها لا تتوقع فرض المزيد من عمليات الإغلاق واسعة النطاق بسبب جائحة كورونا لأن الدنمارك لديها "السلاح الخارق، وهو اللقاحات".

وصرح رئيس المجلس الوطني للصحة في الدنمارك سورين بروستروم أنه جاري العمل لوضع ضوابط تلقي اللقاح بالنسبة لمن هم معرضون للإصابة أو من يعانون من مشكلات مناعية، مثل مرضى السرطان الذي يتلقون علاجا كيماويا أو الأشخاص الذين خضعوا لجراحات زرع أعضاء.

وأوضح بروستروم أنه سوف يتم بعد ذلك وضع ضوابط تلقي اللقاح بالنسبة للقاعدة الأوسع من المواطنين، ورجح أن يحدث ذلك خلال عدة أشهر، بمجرد توافر المعلومات.

ويذكر أن 69 بالمئة من تعداد الشعب الدنماركي تلقوا بالفعل جرعتي اللقاح المضاد لكورونا، غير أن عدد الأشخاص الذين استدعت حالتهم الصحية نقلهم للمستشفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع من 57 إلى 131 منذ مطلع الشهر الجاري.

وذكر هيونيكه أن ثمانين بالمئة من المرضى لم يتلقوا تحصينا كاملا ضد الفيروس.

وأضاف: "نحن نواجه وباء في صفوف الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح في الدنمارك".