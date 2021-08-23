شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية الوعي بتكاليف الإصلاح، مشيرًا إلى أن «تكلفة الإصلاح هائلة يدفعها المُصلح ولا يمكن أن يكون محل رضا من الآخرين»، حسب تعبيره.



وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الغعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «المُصلح يتحدث عكس الطبيعة والمسار الذي يسير فيه الناس»، لافتًا إلى أن «المُصلح يريد التغيير للأفضل».



وأشار إلى أن «المُصلح مماثل لعمل الأنبياء والرسل»، مناشدًا الإعلامية عزة مصطفى والكاتب عبدالرحيم كمال زيارة مدينة الأمل، واختتم: «بروح المدينة كثيرا أشوف أهلي وناسي».





