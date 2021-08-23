 فيديو.. السيسي: تكلفة الإصلاح هائلة.. والمُصلح لن يكون محل رضا من الآخرين - بوابة الشروق
الإثنين 23 أغسطس 2021 8:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. السيسي: تكلفة الإصلاح هائلة.. والمُصلح لن يكون محل رضا من الآخرين

السيسي
السيسي
هديل هلال
نشر في: الإثنين 23 أغسطس 2021 - 8:10 م | آخر تحديث: الإثنين 23 أغسطس 2021 - 8:10 م
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية الوعي بتكاليف الإصلاح، مشيرًا إلى أن «تكلفة الإصلاح هائلة يدفعها المُصلح ولا يمكن أن يكون محل رضا من الآخرين»، حسب تعبيره.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الغعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «المُصلح يتحدث عكس الطبيعة والمسار الذي يسير فيه الناس»، لافتًا إلى أن «المُصلح يريد التغيير للأفضل».

وأشار إلى أن «المُصلح مماثل لعمل الأنبياء والرسل»، مناشدًا الإعلامية عزة مصطفى والكاتب عبدالرحيم كمال زيارة مدينة الأمل، واختتم: «بروح المدينة كثيرا أشوف أهلي وناسي».


اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك