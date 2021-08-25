شولتز المرشح لمنصب المستشارية يدافع عن مهمة الجيش الألماني في أفغانستان

دافع المرشح لمنصب المستشارية في ألمانيا أولاف شولتز من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (إس بي دي) عن مهمة الجيش الألماني في أفغانستان على الرغم من سيطرة طالبان.

وقال شولتز لقناة "نيو بيلد" التلفزيونية يوم الأحد " إنها لم تكن مهمة بلا فائدة".

وتابع شولتز إن الهجمات الإرهابية التي شنتها القاعدة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 كانت إرهابا قاتلا مروعا. وأن مهمة أفغانستان كانت الرد الصحيح.

وأضاف أنه كان من الواضح منذ فترة طويلة أن التحالف، وبالتالي الألمان، سيغادرون البلاد في أي وقت.

وأوضح أن ألمانيا كانت تفضل الانسحاب من أفغانستان بوتيرة أقل سرعة، ولكن "يجب أن يكون الوضع الدائم هو أن البلاد قادرة على الدفاع عن نفسها".مضيفا أن الحكومة الأفغانية تخلت عن البلاد.