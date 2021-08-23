الحكومة الأيرلندية ترسل قوات خاصة إلى كابول للمساعدة في إجلاء مواطنيها العالقين

قالت مصادر بالحكومة الأيرلندية، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستقوم بإرسال قوات عسكرية خاصة إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء المواطنين العالقين هناك بعد سيطرة حركة طالبان على مدينة كابول.

وأفادت صحيفة "ذي أيريش تايمز" الأيرلندية، نقلًأ عن مصادر حكومية، بأنه من المتوقع أن تغادر البعثة دبلن مساء اليوم الإثنين أو في الساعات الأولى من صباح غدًا الثلاثاء، وستضم البعثة تسعة من أعضاء القوات العسكرية واثنين من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما أضافت أنه من المقرر أن يصل الفريق الأيرلندي إلى مطار حامد كرزاي الدولي، حيث سينسق إعادة 36 مواطنًا أيرلنديًا متبقين في البلاد. يُشار إلى أنه حتى الآن، تم إجلاء 10 ايرلنديين من أفغانستان إلى بلادهم.

وخلال العشرة أيام الأخيرة، بسطت طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ فيما استولت على العاصمة كابول، ودخل مقاتليها القصر الجمهوري، بعد مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى خارج البلاد. وتتزامن هذه التطورات المتلاحقة، مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي.