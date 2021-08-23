مسؤول بالخارجية الروسية يتوقع بدء حوار مع الاتحاد الأوروبي حول إمدادات الهيدروجين

توقع مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشفسكي، أن تبدأ بلاده حوارا مع الاتحاد الأوروبي حول إمدادات الهيدروجين مستقبلا بغرض إنتاج الطاقة النظيفة الواعدة.

وقال بيريتشفسكي لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "أعتقد أن أوروبا ستحتاج إلى موارد الطاقة الروسية لفترة طويلة قادمة، ويمكن تحويل التركيز من أحد أنواع الطاقة إلى نوع آخر".

وأضاف: "أعتقد أنه في المستقبل سنتحدث عن الهيدروجين، وهذا أيضًا مجال واعد للغاية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومع شركائنا الآسيويين".

وكانت الحكومة الروسية قد وافقت في أكتوبر من العام الماضي على خريطة طريق لتطوير طاقة الهيدروجين في البلاد حتى عام 2024، ويأتي ذلك بهدف زيادة حجم إنتاج الهيدروجين وتوسيع نطاق الاستفادة منه.

وتعكف وزارة الطاقة الروسية حاليا على إعداد استراتيجية لتطوير الطاقة الهيدروجينية، وتعتمد تكنولوجيا إنتاج الطاقة الهيدروجينية على الاتحاد الكيميائي بين عنصري الهيدروجين والأكسجين في خلايا الوقود لإنتاج التيار الكهربائي، ويعتبر الهيدروجين العنصر الوحيد في الطبيعة، الذي لا ينتج عند احتراقه، أي انبعاثات ضارة للبيئة، وينتظر منه إحداث تغيير في الأسواق المالية، مثلما فعل الفحم في بداية عصر الصناعة.