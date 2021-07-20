سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد لقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آلابينو بمقاطعة موسكو.

وتعرف الملك الأردني، خلال اللقاء، على أبرز معروضات منتدى «الجيش-2021» العسكري من السلاح الروسي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين، إنه سيبحث مع الملك الأوضاع في سوريا وأفغانستان.

ونقلت وكالة «تاس» عن بوتين قوله: «نأمل في تبادل وجهات النظر حول القضايا الأكثر إلحاحا.. بما في ذلك تطبيع الوضع في سوريا والوضع المتفاقم الآن في أفغانستان».

كما أكد الطرفان في وقت لاحق مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحهما ويسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين.