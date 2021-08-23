نقابة سائقي القطارات في ألمانيا تتمسك بإضرابها المزمع في شركة دويتشه بان

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أعلنت نقابة سائق القطارات في ألمانيا (جي دي إل) تمسكها بإضرابها المزمع في شركة (دويتشه بان) رغم الاستجابة التي أبدتها الشركة.

وتعتزم النقابة تنظيم إضراب جديد في الشركة يومي غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء وهو ما سيؤدي إلى قيود كبيرة في حركة القطارات الإقليمية وقطارات المسافات البعيدة.

كانت (دويتشه بان) عرضت على النقابة اليوم التفاوض مرة أخرى بشأن منح العاملين علاوة كورونا، وذلك بغرض تجنب الإضراب.

من جانبه، قال رئيس النقابة كلاوس فيسليسكي إن العرض لا يساوي الحبر الذي كتب به وطالب بتقديم عرض محدد وليس " عرض الوعد بـ".

وتطالب النقابة بزيادة أجور أعضائها العاملين في الشركة وتحسين ظروف العمل، كما طالبت بشكل متكرر بصرف علاة كورونا.

وانتقدت النقابة مساء اليوم عدم تحرك مجلس إدارة الشركة في عالم الواقع لمسافة مليمتر واحد، وقالت إن العرض المقدم " لا يعدو كونه مناورة جديدة ومحاولة أخرى لتضليل الرأي العام".

كانت النقابة بدأت أمس السبت إضرابها الثاني في قطاع نقل البضائع في غضون شهر، ومن المنتظر أن توسع النقابة نطاق إضرابها صباح غد الاثنين ليشمل قطاع نقل الركاب وتعتزم النقابة إنهاء إضرابها صباح يوم الأربعاء المقبل.