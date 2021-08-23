اليابان: أكثر من 40% من السكان سيحصلون على جرعتي اللقاح بنهاية أغسطس الجاري

رجح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتو كاتسونوبو، أن يحصل أكثر من 40% من السكان على الجرعتين المطلوبتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال كاتو -في تصريح نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الإثنين- إنه تم توزيع أكثر من 110 ملايين جرعة بحلول يوم الخميس الماضي، مما يعني أن نصف السكان قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل، فيما حصل 39.7% من السكان على الجرعتين.

وأشار كاتو إلى أن الخبراء أكدوا أن اللقاحات فعالة للغاية في منع إصابة الأشخاص المصابين بسلالة "دلتا" شديد العدوى من الإصابة بأمراض خطيرة.