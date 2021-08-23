موسكو: إرسال قوات عسكرية إلى أفغانستان غير مطروح

أكد أوليغ سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أن مسألة إرسال قوات عسكرية إلى أفغانستان أمر غير مطروح، مؤكدا أن طالبان لا تحتاج إلى دعم عسكري من أي جهة.

وأضاف سيرومولوتوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن موضوع إرسال قوات روسية إلى أفغانستان غير مطروح، ومثل هذه الخطوة لن تتوافق مع مصالحنا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، في وقت سابق اليوم إن بلاده لن تستعجل في رفع حركة "طالبان" من على قائمة الإرهاب، ولن تعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة.

وفي تصريح سابق للممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، قال إنه لم تتحقق بعد شروط رفع "طالبان" من قوائم العقوبات، موضحا أنه لا يمكن القيام بهذا الإجراء إلا عندما تبدأ مفاوضات ذات مغزى بين الأطراف الأفغانية، والتوصل إلى جدول أعمال واضح ودقيق والاتفاق عليه.

في سياق آخر، أعلنت الرئاسة الروسية ( الكرملين ) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي اليوم الإثنين، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي يزور روسيا. وذكر بيان للكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي بملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني، الذي سيكون في روسيا في زيارة عمل.

وأشار إلى أن الزعيمين سيبحثان حالة وآفاق التعاون الروسي الأردني في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والتقنية وغيرها، بالإضافة إلى قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي.

وذكر مكتب الملك الأردني أن جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر وطنه متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث سيجري مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب وسائل إعلام، فإن القادة سيناقشان القضية السورية في إطار الدور المهم، الذي تلعبه روسيا في هذا البلد.

يُذكر أن آخر مرة التقى فيها الزعيمان كانت في أكتوبر 2019 في سوتشي بجنوب روسيا، كما أجرى الرئيس الروسي والعاهل الأردني محادثة هاتفية في يوليو 2020، ناقشا خلالها مكافحة فيروس كورونا والوضع في سوريا وليبيا.