المملكة المتحدة تجلي 4000 متعاون أفغاني من كابول

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن عدد الأفغان وعائلاتهم الذين تعاونوا مع القوات البريطانية قبل سيطرة حركة طالبان الذين تم إجلاؤهم منذ ذلك الحين يقترب من 4000 شخص.

وكتبت الوزراة في بيان نشر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ "حوالي 60% من الأشخاص الذين قمنا بإجلائهم من كابول في الأيام العشرة الماضية هم أفغان مؤهلون للانتقال إلى المملكة المتحدة بموجب سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية. لقد عملت القوات المسلحة بجد لإجلاء ما يقرب من 4000 مترجم فوري وموظف وعاملين سابقين"

وأضافت الوزارة أن عدد البريطانيين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان بالاقتران مع المواطنين البريطانيين يصل حتى الآن إلى 6631.

يشار إلى أن في 15 أغسطس، أحكمت طالبان سيطرتها على أفغانستان بدخول كابول، وسط استقالة أشرف غني من الرئاسة وفراره من البلاد لمنع ما وصفه بإراقة الدماء.