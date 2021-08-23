وزيرة الصحة: طلاب الجامعة لن يبدأوا الدراسة بدون الحصول على لقاح كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن طلاب التعليم العالي والعاملين سيتم تطعيمهم قبل بداية شهر أكتوبر وعددهم أكثر من 3 ملايين شخص، وهناك تنسيق بين المستشفيات الجامعية وزارة الصحة للتعاون في تطعيم جميع العاملين بالتعليم العالي.

وعن الطلاب الذين هم في مرحلة التنسيق الثالث للثانوية العامة، قالت الوزيرة إنهم سيحملون QR code تحمل 3 ألوان بعدد تلقي جرعات لقاح كورونا، ولن يتم دخول الجامعة بدون الحصول على لقاح كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الصحة والسكان للحديث حول آخر مستجدات منظومة اللقاحات لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزيرة، تحديد رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا الخاصة للطلاب بـ25 جنيها فقط وهي شهادات معتمدة ومؤمنة والدفع سيكون اون لاين، وستعتمد الوزارة على قاعدة البيانات التي أرسلتها التعليم العالي بأسماء الطلاب للتأكد عند استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا بأن هذا الشخص طالب.