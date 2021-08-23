اليابان ترسل طائرات قوات الدفاع الذاتي إلى أفغانستان لعمليات الإجلاء

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو، اليوم الاثنين، أن اليابان سترسل ثلاث طائرات لقوات الدفاع الذاتي إلى أفغانستان، لإجلاء المواطنين اليابانيين والموظفين المحليين الذين عملوا في السفارة اليابانية هناك ومنظمات أخرى، وسط تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتو، في تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن الحكومة سترسل طائرة نقل من طراز "سي 2" اليوم الاثنين وطائرتين من طراز "سي -130" غدا الثلاثاء.

وأضاف: "تأمين سلامة الشعب الياباني في أفغانستان هو أولويتنا القصوى، ونرى أيضًا أنه من المهم تأمين سلامة الموظفين المحليين بالسفارة والعاملين الذين يرغبون في مغادرة البلاد".

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أنه سينضم إلى قمة مجموعة الدول السبع عبر الإنترنت التي ستعقد غدًا الثلاثاء بشأن الوضع في أفغانستان.

جدير بالذكر أنه تم إجلاء الدبلوماسيين اليابانيين إلى دبي الثلاثاء الماضي بعد إغلاق السفارة في العاصمة كابول يوم 15 أغسطس، مع استعادة طالبان السيطرة على البلاد بعد 20 عامًا من الإطاحة بها من جانب القوات التي تقودها الولايات المتحدة، لكن لا يزال هناك بعض اليابانيين الذين يعملون في المنظمات الدولية.

ويعتقد أيضًا أن هناك عشرات الموظفين المحليين بالسفارة اليابانية ومنظمات يابانية أخرى لم يتم إجلاؤهم بعد، وتوجه فريق من وزارة الدفاع اليابانية إلى أفغانستان لجمع المعلومات لإتمام هذه المهمة، وقامت دول أخرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ، بإجلاء مواطنيها وموظفيها المحليين عبر طائراتها العسكرية.

وانتقد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان قرار إجلاء موظفي السفارة اليابانية عبر طائرة عسكرية بريطانية الأسبوع الماضي، قائلا إنه كان ينبغي إرسال طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي بدلا من ذلك.