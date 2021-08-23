وزير التعليم الأمريكي: الولايات الرافضة للكمامات ربما تواجه تحقيقات بشأن الحقوق المدنية

قال وزير التعليم الأمريكي ميجيل كاردونا، اليوم الأحد، إن الولايات التي تمنع المدارس من فرض ارتداء الكمامات على المعلمين والطلبة يمكن أن تواجه تحقيقات اتحادية بشأن انتهاك الحقوق المدنية.

واعتبر أن ارتداء الكمامات يعد جزءا من حقوق الطلبة، إلا أنه أعرب عن رفضه لحجب التمويل الاتحادي عن الولايات التي تمنع ارتداء الكمامات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاردونا قوله في برنامج "قابل الصحافة" على شبكة "إن بي سي": "نحن مستعدون لإطلاق تحقيقات من خلال مكتبنا لحقوق الإنسان لضمان حصول كل الطلبة على حقهم الأساسي في التعليم. إنه أمر محزن أن نتحدث عن هذا الآن".

وأضاف: "سنستخدم مكتبنا للحقوق المدنية للتحقيق في مزاعم ظهرت من أجل التأكد من الحفاظ على حقوق طلابنا".

وكان حاكما ولايتي فلوريدا وتكساس قد حاولا منع المناطق التعليمية من فرض ارتداء الكمامات، وهي قضية أصبحت أكثر إلحاحا في ظل تصاعد أعداد الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

إلا أن الأسبوع الماضي، تراجعت تكساس عن فرض الحظر وسط دعاوى قضائية.