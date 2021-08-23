محاضرة فنية من جلال للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الجيش

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه مساء الأحد، على الملعب الرئيسي بإستاد الإسماعيلية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في مسابقة الدوري.

ويلتقي الإسماعيلي مع طلائع الجيش اليوم الإثنين على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران، لكشف نقاط القوة والضعف في فريق طلائع الجيش، بينما خاض الثلاثي أحمد أيمن، محمود البدري، ابراهيم حسن بالجري حول الملعب.

وأدى الثنائي الأنجولي أري بابل ومحمد صادق تحت إشراف إيهاب البوب عضو الجهاز الطبي، وخاض اللاعبين تدريبات بدنية للفريق تحت قيادة على طه مدرب الأحمال.