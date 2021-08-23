رفض وائل رياض، لاعب الأهلي ومدرب المنتخب الأولمبي السابق مقارنة قيمة الدوري العام بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب رياض عبر حسابه على موقع تويتر :" أهمية الأشياء تأتي من قيمتها.. للأسف بسمع كلام اليومين دول سواء علي مواقع التواصل أو تصريحات من نجوم سابقين او مناقشات علي منصات إعلامية بالمقارنة الجبارة بين (الدوري العام المحلي و دوري أبطال إفريقيا) ".

وأضاف :" وللأمانة هذه المقارنة ماهي إلا تكملة لمسلسل التضليل الذي يعيش فيه المشاهد من الجماهير العريضة المحبة لكرة القدم، أصلاً مفيش وجه للمقارنة وبما إن العنوان اللي بدأت به هو (أهمية الأشياء تأتي من قيمتها) فبناءاً عليه شوف قيمة الدوري وقيمة دوري الأبطال ".

وتابع :" شوف المعلنين هنا والمعلنين هناك، شوف الجوائز وقيمتها هنا والجوائز وقيمتها هناك، كيف لي أن أقارن مرحلة الثانوية العامة بمرحلة الجامعة؟ الدوري زي الثانوية العامة هي مرحلة مؤهلة للجامعة بدونها لن أستطيع الدخول في المستوى الأعلى والأرفع وهي مرحلة الجامعة والتي أشبهها بدوري الأبطال ".

وأكمل :" مفيش حاجة إسمها أقارن بطولة قارية دولية ببطولة أهلية محلية، عمركم سمعتهم إن في إنجلترا مثلاً جماهير مانشستر سيتي بعد ماكسبت الدوري قالت إن الدوري الإنجليزي أهم من بطولة دوري أبطال أوروبا اللي خسروها وخرجوا منها ؟! ".

وأتم :"ده بالعكس كله بيسعى للتألق في البطولة المحلية علشان تكون بوابة الدخول للبطولة الأعظم والأكبر والأهم وهي دوري الأبطال، ده كفاية إسمها والله (دوري الأبطال)، المقارنة بائسة ولا تجوز، كفاية تضليل بقي لقد هرمنا ".