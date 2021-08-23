طالبان تعين قائما بأعمال محافظ البنك المركزي الأفغاني

عينت حركة طالبان محمد إدريس قائما بأعمال محافظ البنك المركزي الأفغاني، وذلك بعد ساعات من تحذير سلفه من أن البلاد ، التي تمزقها الحرب ، ستواجه أزمة اقتصادية.

وكتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، على موقع تويتر، أن إدريس "سيتولى التعامل مع القضايا المصرفية التي تلوح في الأفق ومشاكل الناس".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محمد جلال عضو اللجنة الثقافية لحركة طالبان القول في رسالة نصية إن إدريس ترأس اللجنة الاقتصادية للحركة. ولم تتوافر على الفور سوى القليل من المعلومات عن المحافظ الجديد.

وكانت الوكالة نقلت عن المحافظ السابق الموجود خارج البلاد أجمل أحمدي القول إن أفغانستان بقيادة طالبان ستواجه سلسلة من الصدمات التي من المحتمل أن تؤدي إلى ضعف العملة وتسارع التضخم وفرض ضوابط على رأس المال.

وكان أحمدي، خريج جامعة هارفارد، فر من البلاد بعد مغادرة العديد من المسؤولين ومن بينهم الرئيس السابق أشرف غني، مع تقدم مسلحين طالبان إلى كابول في 15 آب/أغسطس.