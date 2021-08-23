السيسي للمصريين: طول ما في نمو سكاني بهذه الطريقة لن تشعروا بتحسن في أحوالكم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأعمال الفنية من الممكن أن تتناول قضية الإصلاح بالدولة وتحدياتها كالتعليم والصحة والإسكان والزيادة السكانية، معلقًا: «طول ما في نمو سكاني بهذه الطريقة لن تشعروا بتحسن في أحوالكم».



وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الغعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن النمو السكاني أدى إلى تغير شكل الإسكان في مصر، مناشدًا الإعلامية عزة مصطفى التوجه إلى مدينة الأمل والتصوير فيها.



وطلب من الإعلامية السير في شوارع المدينة ومتابعة أحوال المواطنين الآن، موضحًا أنها واحدة من 60 مدينة مماثلة في مصر.





