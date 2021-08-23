لاعب الإسماعيلي ينتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، اتفاقه مع نادر رمضان لاعب وسط النادي الإسماعيلي بشأن انتقاله لزعيم الثغر مع انطلاق الموسم الجديد.

ووافق صاحب الـ32 عامًا على الانضمام لزعيم الثغر، في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال بامكانياته الفنية، وعدم نجاحه في تثبيت أقدامه داخل تشكيل الإسماعيلي في السنوات الماضية.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد السكندري عن الصفقة بشكل رسمي مع انتهاء الموسم، و ذلك بعد الحصول على توقيع اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع النادي الاسماعيلي بنهاية الموسم الجاري.