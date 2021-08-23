عزل إمام مسجد في تونس وصف الرئيس قيس سعيد بـ«الإنقلابي»

قال مصدر بوزارة الشؤون الدينية التونسية اليوم الاثنين، إن إمام مسجد في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين جنوبي تونس، جرى عزله من مهامه نهائيا بعد أن نعت الرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل بـ"الإنقلابي".

وكشف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الإمام تم عزله عن مهامه بعد أن وصف الرئيس سعيد في خطبة يوم الجمعة الماضي بالإنقلابي، ردا على إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ نحو شهر وتجميده اختصاصات البرلمان.

ونقل شهود في المسجد ما ذكره الإمام على نحو مخالف للقوانين التي تفرض تحييد المساجد عن السياسة.

وقال المصدر بالوزارة لـ(د.ب.أ) إن إمام مسجد بلال الواقع في منطقة جلال في بن قردان، خضع إلى التحقيق من قبل الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية مدنين واعترف بما صدر عنه، قبل أن يصدر قرارا بعزله نهائيا.

ونشرت وزارة الشؤون الدينية اليوم ميثاقا يذكر بالتزامات أئمة المساجد بما في ذلك ما ينص عليه الدستور وتجنب التشهير والتجريح.

واستخدم الرئيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي المادة 80 بالدستور التي تجيز له إعلان التدابير الاستثنائية لوجود "خطر داهم".

ويعترض خصومه في البرلمان ولا سيما الحزب الأكبر حركة النهضة الإسلامية وحلفائها، على هذه الخطوة ويصفونها بالإنقلاب على الدستور.